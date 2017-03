Troppi posti auto persi per la metro C

L'incapacità dei politici e degli uffici tecnici del municipio e del comune, fanno si che i lavori della metro C stanno portando via troppi posti auto ai residenti. Lavori utili sicuramente ma talmente prevalicanti che non tengono conto di un territorio densamente abitato a cui vengono tolti posti auto. Questo fa si che anche grazie alla presenza di locali, parcheggiare è diventato un 6 al superenalotto, la doppia fila è la normalità la sosta davanti i cassonetti regola. La vita è diventata davvero insostenibile, smog alle stelle dovuto al traffico per le doppie file e per le auto che girano girano in cerca di un miraggio; rumore al limite del sopportabile per colpa dei clacson che suonano per il traffico, per un auto in doppia fila o per far scaricare i cassonetti.IL POSTO! VIGILI? No se ne vedono neanche a pagarli noi, o forse si, rinchiusi nei loro posti agli incroci, senza quasi mai intervenire.Poveracci che potrebbero fare? Purtroppo quando si fa un lavoro come quello in piazzale ipponio, ci si organizza anche per permettere ai cittadini una vita dignitosa. Purtroppo noi come dice Baglioni, per questi personaggi siamo " quel popolo cojione....", che paga tasse e balzelli ma sta sempre zitto.