Troppa fila fuori nei negozi

A Roma in via Ugo Ojetti fuori dalla banca si è creata una fila ben lunga! Ci sono persone che si possono sentire male sotto il sole! Io direi di mettere un ombrello o un qualcosa che ripara le persone dal sole che stanno fuori a fare la fila. Con tutto quello spazio che hanno com'è possibile che non possano permettersi di mettere un ombrello o ombrellone? La maggior parte delle persone ANZIANE muoiono perché stanno male, perché c'è troppo caldo o perché c'è troppo freddo. Per quanto tempo dobbiamo continuare così? Chi è che ci assicura che questa storia finirà?...