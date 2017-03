Tor Pignattara, ancora furti di pneumatici in via Laparelli

Con la segnalazione del 3 marzo avevo documentato uno dei diversi furti di pneumatici che stanno avvenendo in questa zona di Torpignattara. Purtroppo nella nottata di ieri è avvenuto l'ennesimo furto, sempre su una nuova autovettura. Come diceva il buon Lubrano: la domanda sorge spontanea. Perché così tanti furti dello stesso tipo in questa strada?

C'è qualcuno interessato della zona che si documenta sulle autovetture che con sistematica regolarità vi parcheggiano, aspettando la notte per privarle in tutta tranquillità di tutte e quattro le gomme, attrezzato di crick e pietre sulle quali poi lasciare le sventurate autovetture?

Ed è possibile che i furti avvengano in totale assenza di rumorosità e che nessuno, e dico NESSUNO, si accorga (o voglia accorgersi) dei furti in atto? E da ultimo: le forze dell'ordine che controllano questa parte della città, dove sono?