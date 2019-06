Chiedo scusa: chi gestisce il parco Giovanni Palatucci nel quartiere Alessandrino? Sono un frequentatore assiduo e vorrei segnalare a chi di dovere la presenza di grossi topi a ridosso della fontanella/laghetto, a pochi passi dal parchetto giochi frequentato da molti bambini. Non ho al momento foto e video a disposizione (ci vado a correre e non porto con me smartphone e/o fotocamere...), ma c'è tanta altra gente che potrebbe confermare la cosa. Grazie