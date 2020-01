Tombino con coperchio malfermo

All'incrocio tra via Prenestina e largo Nicolò de’Lapi si trova un tombino con il coperchio malfermo, che produce un rumore notevole al passaggio delle auto, disturbando la vita e il riposo di chi abita nel luogo e di chi vi si trova. E’ difficile valutarne l’eventuale pericolosità, ma è evidente che non è da trascurarsi, e sarebbe bene intervenire. Le segnalazioni al Dipartimento Infrastrutture del Comune di Roma, all’URP del V Municipio, e alla Polizia Locale non hanno avuto esito e nemmeno hanno avuto risposta, come pure le successive proteste alle autorità sostitutive. Dobbiamo aspettare che la chiusura salti del tutto, e qualche auto o pedone cada nella buca?