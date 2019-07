Solo 3 dei tanti tombini che sul viale adiacente la Stazione Prenestina sono coperti da foglie e rifiuti. Il viale è anche l’accesso al piazzale adiacente la stazione dove sostano i camion dell’Ama e dove spesso gli stessi operatori dormono con il motore acceso. Tutta la zona da qui fino a via della Venezia Giulia presenta i tombini in queste PERICOLOSE condizioni. Gli allagamenti non sempre sono conseguenza delle piogge copiose.