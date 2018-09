Lavorare di notte per rifare le strade è naturalmente una giusta decisione per non interferire con il traffico della giornata lavorativa. Però si dovrebbe fare attenzione quando si passa il macchinario per la pavimentazione stradale di aggirare un tombino o almeno dover subito liberare le fessure dall'asfalto ! Su questa via, sono ancora chiusi da 1 mese. Aspettiamo le prossime piogge per vedere i risultati e correre ai ripari ? Andrea P.