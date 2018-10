Buongiorno, percorro ogni giorno con lo scooter la tangenziale tiburtina, quella che costeggia il Cimitero Verano il tratto che sale e sbuca davanti la stazione Tiburtina, via di Portonaccio, a parte il manto stradale che è indegno, la sua entrata, quando piove vi è un lago, ora ci sono alberelli, oleandri e cespugli vari da ambedue i lati della carreggiata che ostruiscono il passaggio e la visione, molto pericoloso per i motociclisti e non. Ora io mi chiedo è normale tutto questo? Non posso effettuare foto in quanto non si può camminare sul quel tratto a piedi...ma sarebbe meno pericoloso del semplice passaggio in auto o in moto!! Attendo il Comune di Roma. grazie