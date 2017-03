Svuotamento cassonetti via Festo Avenio

Ripropongo la segnalazione inviata all'Assessorato all'Ambiente del Comune di Roma, con documentazione fotografica. Roma, 6 marzo 2017 Faccio seguito alla segnalazione telefonica odierna per documentare lo scempio che viene frequentemente perpetrato, tra l'altro, in via Festo Avieno altezza civ. 88 dove vengono sovente svuotati i cassonetti sulla pubblica via, più frequentemente tra le ore 11 e le ore 13. Osservo inoltre che la situazione che documento si protrae ormai da venerdì scorso senza che alcuno abbia provveduto alla rimozione dei rifiuti. Segnalo per i provvedimenti del caso che codesto Assessorato non mancherà di adottare. Ringrazio per l'attenzione e porgo distinti saluti.