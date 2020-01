Via di Casetta Mattei, considerata oramai da chi guida un veicolo una vera e propria pista di Formula 1 è ogni giorno teatro di episodi di criminalità stradale. Automobilisti che guidano navigando sullo Smartphone e motociclisti arroganti che puntualmente bruciano il semaforo ROSSO. I pedoni, quotidiane vittime dell’ormai nota maleducazione stradale, ogni giorno, tra una preghiera e l’altra, cercando di attraversare la strada sperando di non essere falciati da qualche conducente dalla guida arrogante e distratta. Di certo l’assenza di strisce pedonali visibili di giorno ma soprattutto di notte non aiuta i malcapitati pedoni. Che il comune di Roma questa volta rifaccia le strisce con vernice che risponda i requisiti e gli standard di visibilità e catarifrangenza imposti dal regolamento Europeo ? I cittadini del quartiere si augurano che questa volta la segnaletica orizzontale non venga nuovamente dipinta con l’inchiostro simpatico, come visto fare in passato dalle precedenti amministrazioni.