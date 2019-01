Strada Tuscolana

Sono anni che per lavoro faccio a piedi via Tuscolana dai pressi dell'Arco di Travertino fino in direzione Aeroporto di Centocelle. Mai visto un degrado così assoluto e denigrante. Marciapiedi impraticabili per erbacce incolte e tronchi abbandonati di potature fatte a cavolo, pezzi di marciapiedi staccati con buche pericolose per i pedoni, sporcizia tantissima sparsa ovunque e di ogni tipo, ubriaconi stranieri appostati tra bottiglie e sporcizia. Un degrado che sembrava di essere nei paesi del terzo mondo e non in una capitale europea quale Roma. Sta andando tutto alla malora e nell'indifferenza e purtroppo un pò in tutta Roma... Fate qualcosa subito e date orgoglio e dignità a questa città ed ai suoi cittadini, prima che veramente è troppo ma troppo tardi. Grazie