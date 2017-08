Non più di dueesi fa segnalai come via fondi di monastero ,zona Casal monastero fosse ridotta ad una discarica e che a breve non sarebbe stata più transitabile difatti ieri sera e stata transennata e chiuda dai vigili perche'qualche brava persona ha scaricato calcinacci e suppellettili al centro della carreggiata rendendola inagibile,vedremo per quanto tpo verserà in queste condizioni.