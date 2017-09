Storia triste di una scuola e dei bimbi che la abitano

A Settembre, si sa, riaprono le scuole. Genitori in erba si preparano al grande giorno; non senza una certa dose di ansia mista ad eccitazione e nostalgia guardano i loro piccoli entrare nel magico e controverso mondo dell’ educazione primaria, ignari, il più delle volte di quello che succede all’interno di queste strutture, per lo più vecchie, per la maggior parte male organizzate e, sicuramente, mal gestite con i pochi soldi messi a disposizione dopo gli ultimi tagli anticrisi. Quello che si aspettano non è nulla in confronto a quello che la scuola, durante la loro crescita, è diventata. Ovunque si leggono notizie sconfortanti che dovrebbero farci aprire gli occhi su ciò che li attende, ma, come si dice, la speranza è l’ultima a morire, e nella speranza viviamo la possibilità che tutto questo non accada ai nostri piccoli, che siano notizie isolate e frutto di una esaltazione mediatica costruita ad hoc per screditare l’amministratore di turno. A volte è così, altre meno. Come nel nostro caso. Già, perché alla scuola “La casa dei bimbi” di Garbatella succede un po’ di tutto ed anche di più. Durante l’ultimo anno solare abbiamo visto la scuola aprire e chiudere i battenti come una fisarmonica. Tralasciando gli scioperi, sacrosanti, delle sigle sindacali per i mancati rinnovi contrattuali legati alle ditte multiservizi che operano nella gestione delle strutture, quest’anno non ci siamo fatti mancare proprio niente, tra alberi a rischio caduta, solai inondati da piogge torrenziali e ripetute e continue invasioni di topi, che scorrazzano indisturbati per i banchi delle aule e negli altri ambienti dell’edificio. Per la seconda volta in un anno, i roditori hanno preso possesso della nostra scuola. Alla base del disagio pare esserci stato un groviglio di problematiche legate alla comunicazione tra organismi istituzionali di controllo e di gestione, mancanza di fondi (che non poteva mancare) per le ordinarie operazioni di disinfestazione e carenza di figure responsabili alla comunicazione ed alla gestione delle problematiche interne. Siamo al collasso. Nella giornata di ieri ci hanno comunicato che da oggi, 27 Settembre, la scuola sarà chiusa fino al 3 del prossimo mese, senza alcun preavviso, come un fulmine a ciel sereno. Da qui il disagio delle famiglie, come la nostra, che di ritorno dalle ferie estive sono alla ricerca di una soluzione che permetta di preservare il proprio posto di lavoro e, contemporaneamente, di occuparsi dei propri piccoli durante questi giorni di mancata erogazione del servizio. Da qui anche la preoccupazione, che è anche emergenza, rispetto sulle condizioni sanitarie ed igieniche dei locali “occupati” dai beneamati roditori. Viviamo giorni di profonda difficoltà, alla ricerca di una baby sitter che non possiamo permetterci, di tempo che non abbiamo a disposizione e di spazi dove poter “parcheggiare” i nostri piccoli durante le ore lavorative. Siamo male informati, male organizzati e, soprattutto male amministrati dato che la questione roditori è stata sollevata prima dell’apertura dell’anno scolastico, quindi del tutto prevedibile. Siamo esausti dai ritmi frenetici di questa città che ci crea continui, nuovi problemi ogni giorno. Siamo esasperati dalle continue notizie nefaste che ci giungono ogni giorno dai gruppi what’s app dei genitori. Siamo disorientati dalla mancanza di figure responsabili verso i quali veicolare le nostre difficoltà. Siamo sempre più poveri di risorse perché costretti a continui sacrifici che non portano a nulla se non ad aumentare il nostro senso di frustrazione interiore e di sfiducia nei confronti di un’amministrazione che non amministra. A chi dobbiamo rivolgerci per avere, non dico giustizia, ma quantomeno notizie certe circa i piani di intervento? Perché ad oggi, sembra, che la soluzione proposta (un derattizzazione di emergenza è prevista Venerdì 28) vada a arginare il problema piuttosto che a risolverlo e non vorremmo ritrovarci in un futuro nemmeno tanto prossimo a fare di nuovo i conti con una scuola chiusa in aggiunta agli innumerevoli problemi che affrontiamo ogni giorno. Abbiamo organizzato una protesta. Il 29 Settembre dalle 9.00 alle 10.00 davanti al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici (Via Capitan Bavastro 94) per chiedere all’assessora Laura Baldassarre di vigilare su quanto accade nella scuola e di garantire un controllo costante e pianificato sui problemi in atto. Noi ci saremo. Speriamo di non rimanere soli.