Stazione Muratella senza adeguato parcheggio auto

La linea ferroviaria Aeroporto Fiumicino - Orte / Fara Sabina FR1, nel tratto urbano, offre un gran servizio ai residenti romani dei quartieri di periferia, permettendo un ottimo collegamento con vari quadranti della città. La stazione Muratella si trova in via della Magliana, quasi ad altezza GRA, di fronte al Canile Municipale, serve un nuovo quartiere, che ormai ha più di dieci anni e che dunque si è evoluto in numerosità. Purtroppo il parcheggio adiacente non è sufficiente ad accogliere le macchine in sosta dei pendolari. Fino a gennaio 2017 si è praticato il parcheggio sulla banchina adiacente alla strada, tamponando il problema con una soluzione provvisoria. Il 1° febbraio 2017 i vigili di zona hanno cominciato a presidiare la strada irrogando multe a più non posso, a tutte le macchine parcheggiate in banchina. Sulla via inoltre non ci sono cartelli che segnalano il dievieto di sosta. Chiadiamo alle Istituzioni competenti di dialoare con i cittadini e promuovere una soluzione efficace, per la creazione di nuovi parcheggi presso la stazione Muratella. Basterebbe anche uno sfalcio del canneto che costeggia la ferrovia, per creare un'area di parcheggio sufficientemente comoda. Siamo in attesa di avere una risposta dalle Istituzioni competenti.