Sottopasso via del mare piazza del villaggio di san francesco

Sono qui di nuovo a scrivervi una mail per qualcosa che dovrebbe essere fatto senza nessuna segnalazione , mi riferisco alla pulizia delle strade irbane ed in particolare mi riferisco al sottopasso della via del mare che collega la piazza del villaggio san francesco a via di macchia saponara quindi collega due quartieri come appunto san francesco ad acilia sud . tutti i giorni per lavoro devo percorrere questo sottopasso e come me tante altre persone compresi bambini , visto che vicino c'è una scuola elementare . questo sottopasso è ridotto in una maniera a dir poco impraticabile , è diventata una discarica per colpa di qualche cittadino maleducato ma anche per la colpa delle istituzioni che da agosto e dico 8 mesi non puliscono questo tratto di strada urbana . Si signori miei da agosto non viene pulito e la mattina e la sera io come tante altre persone siamo costretti a passare in questo sottopasso con dei rischi non indifferenti , questa è veramente una vergogna !!!!!!!!! Spero che qualcuno del municipio si attivi verso le autorità competenti per far si che questo tratto di strada venga regolarmente pulito .