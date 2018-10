Smarrita lunedì 8 ottobre 2018 gatta femmina, sterilizzata di 4 anni. Zona mezzocammino.(eur) Roma , Via Carlo Raffaele Marcello. Abituata a stare anche fuori ma mai allontanata. Razza classica europea. Grazie per la condivisione! Recapito telefonico 349/6300510 N.B: In questo periodo NON HA il collarino!