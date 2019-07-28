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Smaltimento acque piovane a Roma Bufalotta

Sergio

Via della Bufalotta, 302 · Talenti

Problema annoso e' dir poco: 50 anni circa che il sistema smaltimento acque piovane non funziona a regola d arte a Roma Bufalotta altezza civico 302. LA STRADA SI ALLAGA IN CASO DI FORTI PIOGGE ED ALDILA' DEL DIVERTIMENTO DI VEDERE FORMARSI UNA LAGUNA CHE DI TANTO IN TANTO BLOCCA QUALCHE VEICOLO SI GENERA UN BEL PANICO ANCHE PER I RESIDENTI CHE DEVONO CONTROLLARE MOMENTO PER MOMENTO I SIFONI DI CASA CHE GORGOGLIANO SCHIZZANDO DAPPERTUTTO. IL PROBLEMA CONSISTE NEL FATTO CHE PRATICAMENTE C' E' UN SOLO TOMPINO DICO UNO SOLO (CHE SI ATTAPPA CON FOGLIAME E ALTRI DETRITI RIMANENDO ADDIRITTURA OCCLUSO ) PER SMALTIRE L'INTERA LAGUNA CHE SI FORMA AD OGNI NUBIFRAGIO.

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