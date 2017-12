OGGI, 26 DICEMBRE 2017 ECCO COME SI PRESENTA IL FLEMING. SIAMO IN VIA PECCHIO ALLE ORE 12.00. EVIDENTEMENTE DA GIORNI NESSUNO PASSA A RACCOGLIERE MA ANCHE I CITTADINI NON HANNO RISPETTO. SI PASSA IL NATALE IN FAMIGLIA, TUTTI BEN VESTITI, TAVOLA APPARECCHIATA BENE. E POI ? IO PROVO VERGOGNA, COSA CHE ALTRI NON FANNO. L'ABITO NON FA IL MONACO....MEDITIAMO.