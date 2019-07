Siamo ancora immersi nel degrado

Salve, siamo ancora coperti di immondizia, ci troviamo nel giardino di un condominio, ove giocano bambini, tentano di camminare gli anziani, ed alcuni invalidi che abitano nello stabile, a malapena riescono a deambulare facendo "gincane"tra i rifiuti. Ma stiamo scerzando???? 🤬🤬 passano gli addetti alla raccolta rifiuti e invece di caricare l'immondizia, si fermano al bar...sotto gli alberi a fumare e nn sentono il lezzo nauseabondo che emana la montagna di immondizia non raccolta dal oltre 20 giorni????Cosa aspettano di farci ammalare tutti, di far scaturire di seguito a questo schifo il virus del colera??? O forse sperano che le esalazioni del marcire dell'immondizia ci regali del gas naturale da poter sfruttare a nostro vantaggio???? Tutto cio, accade di frequente, all'interno di questo condominio, abitato da persone piu civili di chi dovrebbe fare la raccolta e che comunque paga la TARI....almeno pagava, anche perche con questo servizio a contratto non rispettato, ci faremo sicuramente rimborsare x inadempienza contrattuale e x il diritto alla salute!!!