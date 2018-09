Si dice che le immagini parlino da sole

... e questo è proprio uno di quei casi. Il Comune di Roma ha di recente rimesso lungo le nostre strade i "cassoni" degli abiti usati e c'è già chi ne fa incetta, deturpando la nostra bella città. Chi sono i colpevoli? Senza dubbio tra loro ci sono quelli che manomettono i cassonetti, ma non dimentichiamo mai che ci siamo anche noi italiani, in particolare il nostro Comune, che permette a certe persone di fare della nostra città il bivacco e lo scempio più beceri nella più completa indifferenza. Noi cittadini, residenti o al lavoro in queste zone, constatiamo le conseguenze di questo corto circuito metropolitano.