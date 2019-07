Percorrendo Via Achemenide si incrocia Via Atlante, in quell’incrocio non si ferma mai nessuno perché non si ha un segnale ben visibile poiché il segnale di dare precedenza è veramente consumato è sbiadito, ora che hanno rifatto l’asfalto perché non mettono un segnale a terra o rifanno il nuovo segnale?? È veramente pericoloso perché Via Achemenide è una strada abbastanza larga e nessuno penserebbe mai che ci sia un’incrocio con Via Atlante!!!