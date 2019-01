Segnalazione presenza colonia di ratti

Buongiorno, devo segnalare la presenza di una grossa colonia di ratti all'entrata del parco pubblico Giovanni Palatucci (parco di Tor Tre Teste) situata all'incrocio tra via Pietro Castelli e via delle Nespole. Allego alcune foto della colonia, dalle quali se ne evince la grandezza, la presenza di ratti e la vicinanza con le panchine del parco. La colonia si trova a circa due metri sulla destra rispetto al cancello di ingress al parco. E' necessario un intervento urgente, dato il rischio che i ratti possono costituire per la salute pubblica, in particolare per la presenza di bambini e di animali domestici nel parco. Andrea Tartaglia Giornalista & blogger specializzato in Automotive