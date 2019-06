Segnalazione mancanza acqua

Buonasera, mi rivolgo a voi per segnalare ciò che sta accadendo da ormai più di 24 ore. A partire dalle h. 12.30 di ieri Lunedi 3 Giugno 2019 siamo completamente senza acqua. Succede nel mio appartamento, e in quello di altri condomini, sito in via Flavio Stilicone 227. La cosa più grave è che ancora adesso, dopo più di 24 ore, il problema non è risolto. Non è possibile lavarsi, né fare i piatti, né tantomeno riempire un bicchiere d'acqua. Inutile dire che ho contattato Amministratore ed Acea più volte. Stamattina l'idraulico inviato dall'amministratore presso il nostro condominio, ha appurato che NON ARRIVA ACQUA. Anche togliendo i riduttori di pressione messi ai tempi che furono, la situazione non cambia. Contattando il N. Verde Acea e digitando il CAP 00175 parte un disco col quale si comunica che è stato riscontrato un guasto e che stanno cercando di provvedere alla risoluzione del problema. Ormai è da un anno che abbiamo questo problema, ma da ieri la situazione è davvero grave. L'acqua è un bene primario, che paghiamo ma che non ci viene garantito da chi ha il monopolio. Ringraziandovi in anticipo porgo cordiali saluti.