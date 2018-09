Segnalazione degrado ad Albano

Buongiorno, Si segnala a questa redazione affinché si possa portare a conoscenza ciascun organo che possa compiere gli accertamenti a lui demandati istituzionalmente ai sensi delle leggi in materia ambientale, per verificare lo stato di degrado di tale sito ( via Cancelliera zona Albano Laziale /adiacente via Ardeatina Roma), per compiere adeguate indagini atte alla identificazione del reato nonché gli opportuni interventi di bonifica. Inoltre ci si domanada: possibile che nessun amministratore locale che percorre quella strada non si accorge del degrado in cui viviamo e non fa niente per risolverlo?