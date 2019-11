Scuola materna con riscaldamenti rotti

Possibile che in una scuola materna i riscaldamenti non funzionano? Alla scuola materna Fausto Cecconi di via dei glicini a Centocelle ben 4 sezioni con bambini da 3 a 5 anni sono tenuti al freddo. Motivo? Caldaia rotta. Rotta dall'anno scorso.....!!! Pare che per ripararla ci vorrà molto tempo. Quindi, bisognava sbrigarsi e spostare i bambini in altri spazi, in quelli riscaldati!. La dirigente scolastica mi scrive, dopo una mia lamentela, di aver sollecitato i facchini e i traslocatori, per lo spostamento. Dopo una settimana! finalmente ci arriva comunicazione che i bambini verranno spostati. Ma questo "trasloco" comporterà che i bambini, domani 28/11/19 , non potranno entrare prima delle 11.30, chè è un disagio per tanti genitori. Parliamo di bambini, mica di pizza e fichi!