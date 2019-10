Buonasera. Quotidianamente accompagno i miei figli alla scuola Alessandro Manzoni di via Vetulonia. Tutti i giorni si nota con profondo disprezzo che i dipendenti della mensa scolastica buttano per terra i sacchi pieni di piatti e residui del cibo per terra e non nell apposito secchione dell umido e non plastica. Cordiali saluti