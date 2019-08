Scala mobile fermata Furio Camillo rotta da settimane

Gentile redazione di RomaToday Sono un cittadino che prende tutti i giorni la metro per andare a lavoro, vi contattato per segnalare la situazione di abbandono della stazione metro di Furio Camillo. Circa 14 giorni fa si è rotta la scala mobile in discesa direzione Anagnina, ho proceduto nell'effettuare una segnalazione tramite il sito dell'ATAC per conoscere i tempi di risoluzione del guasto, ma non ho avuto nessuna risposta. Dopo qualche giorno ho provato a chiedere informazioni all'operatore di stazione, il quale mi ha risposto in modo sgarbato e maleducato, ho proceduto immediatamente ad effettuare una nuova segnalazione all'ATAC, ma neanche questa volta ho avuto una risposta. Purtroppo basta che si rompa un'altra scala mobile e la stazione di Furio Camillo rischia di essere chiusa. Il sindaco di Roma con i vari assessori effettua proclami tutti i giorni, ma la gestione ordinaria è abbandonata a se stessa, ATAC non rispetta i termini previsti dal contratto di servizio non garantendo il funzionamento di scale mobili, ascensori, montacarichi e soprattutto non è in grado di fornire un adeguato servizio di superficie per la perenne mancanza di Autobus. Molti pensano che ATAC sopravvive grazie ai soldi dei biglietti e degli abbonamenti venduti, in realtà la parte più cospicua delle entrate deriva dal contratto di servizio, ma visto il mancato rispetto dello stesso dovrebbe esserci delle sanzioni a carico dell'azienda, invece non ho mai letto su nessuno giornale di questo tipo di provvedimento. Noi comuni cittadini possiamo continuare ad effettuare segnalazioni, ma ormai l'azienda con la sua arroganza non risponde più alle segnalazioni, l'unico modo per denunciare la situazione è farlo attraverso i mezzi di comunicazione, per tale motivo le scrivo con la speranza che possa aiutare tutti i cittadini che continuamente utilizzano i mezzi a poter sperare di avere un servizio migliore. Cordiali Saluti