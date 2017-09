Salviamo Anguillara dal degrado !

Durante la campagna elettorale il programma dell'attuale Sindaca prebvedeva un rilancio di Anguillara, come la cittadina merita. Purtroppo però, come spesso accade, le promesse non corrispondono alle azioni, per cui "cambiamo tutto affinchè non cambi nulla". Di rilevante e drammatico, oltre alla situazione lacistre dovuta ad Acea e siccità, la cittadinanza e i turisti che visitano questo che potrebbe essere il gioiello storico del lago, si imbattono in sporcizia e degrado degno di una grande metropoli. Chia ma la fotografia trova all'inizio di via di domenico (centro storico) un magnifico portale antico da cui trarre spunti artistici, e invece fatti due passi, si imbatte in una discarica pericolosissima e penosissima. si volta e se vuole fotografare l'unico parco pubblico della città trova una bella prospettiva di scacchetti di immondizia e monumento ai caduti. Situazioni che si ripetono nonostante sia attiva la raccolta differenziata. Subito dopo il portale di cui sopra, a fianco e di fronte alla discarica, si apre una giungla di sterpaglia dove tra carcasse di animali e piante di ogni genere, il rischio di incendi e incidenti a persone e cose è innegabile. Non parliamo poi del dissesto della stessa strada (via di domenico) che conduce al centro cittadino e calpestata da migliaia di cittadini e visitatori, dove è più facile cadere che raggiungerne la fine. Direi che in Amministrazione ci sarebbe di che vergognarsi.