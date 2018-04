Con l'ultima nevicata a Roma, si sono ghiacciati e poi rotti i tubi dell'acqua adiacenti ai contatori. Informata più volte l'Acea dai condomini della palazzina coinvolta, nessun intervento di riparazione è stato ancora effettuato. La pavimentazione dei cortili è completamente pregna di acqua ristagnante e rischiosa per chi cammina, per non parlare del continuo spreco di acqua. Perché l'Acea ATO 2 non interviene? Cosa altro possiamo fare noi cittadini?