Gentile staff della Redazione, ​Vorrei segnalare la paralisi dei mezzi pubblici di Roma in data 25 dicembre​ 2017​. Oltre allo stop di trasporti per la consueta "pausa" pranzo dalle 13 alle 16,30, dopo le 21 non passava assolutamente nulla. Di questo ho avuto modo di informarmi io, che ci vivo, in modo tutt'altro che chiaro e semplice ma molti turisti non sapevano n​iente​ ed erano sbigottiti. Mi sono vergognata e scusata con quelli che mi chiedevano informazioni con aria s​b​a​lordita e incredula al fatto che tutto era fermo per tante, troppe ore​. A ci​ò​ aggiungo che il treno che collega Roma con Ostia ​(oltre a tutti gli altri treni metropolitani, fondamentali per il trasporto pubblico) ​ha smesso di funzionare addirittura alle 13 lasciando una moltitudine di persone a piedi perch​é​ evidentemente c'è ​stata la piu' totale disinformazione. A causa di questo, ho dovuto lasciare mio padre, anziano, malato e invalido, un'ora a casa da solo per andare a recuperare la badante che era rimasta in strada dopo la sua giornata libera. Io, che non potevo tornare a casa con l'auto di mio padre perche' abito in z​ona a strisce blu e con parcheggio impossibile, sono dovuta tornare a casa a piedi perche' dopo le 21 non circolava​ più​ nulla. ​Un ragazzo spagnolo, che mi ha chiesto informazioni, vagava in zona Piramide disperato perché non sapeva come tornare a Ostia dove alloggiava. ​La citta' eterna peggio del terzo mondo! In nessuna capitale europea a Natale si paralizzano i trasporti! Senza contare che, pure a Natale, c'​é​ tanta gente che lavora come ad esempio negli ospedali​, nei call center, negli aereoporti (chi doveva partire non aveva il treno), ecc. Tutta questa gente deve spostarsi! Come fa se i mezzi non passano? Non tutti hanno la macchina! E poi la totale disinformazione! Il treno che collega Roma ad Ostia​ (come pure gli altri treni)​ e' usato da migliaia di persone che ​a Natale​ si sono trovate a piedi o a dover pagare costosissimi taxi per tornare a casa o andare a lavorare. Nelle stazioni metro, pure in quella da dove parte il treno Roma-Ostia, non era scritto da nessuna parte che il servizio si interrompeva alle 13 per riprendere il 26 dicembre! Vergogna assoluta! Vorrei vedere un articolo su questo invece di leggere l'articolo beffa sui 140€ promessi a chi a Natale voleva lavorare. Evidentemente gli autisti non hanno cosi' bisogno di soldi: c'e' tanta gente che per quella cifra ​in più ​avrebbe lavorato, senza contare che molti​ altri lavoratori​, pur lavorando a Natale, non beneficiano nemmeno dello straordinario. Vergogna! Spero che​ questa​ segnalazione arrivi a chi di dovere​ e mi aspetto come minimo pubbliche scuse da parte del sindaco o di chi ne fa le veci per aver reso a molti cittadini il Natale un inferno​. ​Per conoscenza, ho già inviato reclami all'Atac​, al Comune di Roma ​e scritto a​d alcune​ redazioni dei giornali​, spero che venga reso noto questo disservizio scandaloso.​ Attendo un pronto riscontro. ​Grazie. Cordiali saluti