Roma: cittadini di San Pantaleo Campano si ribellano all'Ama

Il 15 luglio intorno alle 19, alcuni cittadini di San Pantaleo Campano, via della periferia sud-ovest della Capitale vicino al Trullo, hanno rovesciato alcuni cassonetti che da giorni erano strapieni di rifiuti. Immediati le operazioni della Polizia e dei Carabinieri che sono intervenuti per bloccare la strada invasa dalla spazzatura. In seguito sono arrivati anche gli operatori dell'Ama che si sono preoccupati di ripulire la strada. Evidentemente si è trattato di un simbolo di protesta da parte dei cittadini per la situazione di degrado che sta affliggendo Roma ed in particolare le sue periferie in queste ultime settimane.