Roma bucolica

Bisogna dire che i 5 Stelle hanno inventiva da vendere. Dopo i limiti a 30 allora per le buche ed altre baggianate ora è il momento delle capre e delle pecore per ripulire le aree degradate da erba alta e alberi pericolanti. Peccato che ciò comporterebbe un problema grave legato poi alla successiva presenza delle zecche e non solo che sono sì pericolose per gli animali ma anche per le persone. Io ho un cane e passeggio spesso nel parco di Tor Marancia ma da quando ci sono le pecore non ci si può più andare perché mi è capitato, al ritorno a casa, di vedermele camminare addosso oltre che doverle estirpare dal cane: da qui la fine delle escursioni in questo paradiso. Se questa cosa dovesse passare sarei dell'idea di promuovere una manifestazione in compagnia dei nostri amici animali sotto il Campidoglio con tanto di "cagnara". Che ne dite?