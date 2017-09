Roma allagata

Basta con la favola delle bombe d'acqua. Rom asi allaga perchè non viene fatta la manutenzione a caditoie e tombini come le foto dimostrano (e sono solo un esempio). Prego e spero che la Sindaca Raggi e l'assessore Montanari smettano di fare propaganda e cominciano seriamente a far pulire i tombini, facendo aprire i coperchi di ghisa e facendo svuotare tutto quello che ostruisce i pozzetti. Qui, come dimostrano i fatti nelle altre città (purtroppo) ci si gioca la vita delle persone, non solo interessi economici o politici