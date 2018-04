Risolta emergenza rifiuti via Bagno a Ripoli

Dopo che ieri sono stato molto critico con le istituzioni, in particolare con AMA, oggi devo segnalare l'intervento tempestivo degli operatori della municipalizzata per la rimozione dei cumuli di rifiuti intorno ai cassonetti. Soltanto dopo tre ore dalla mia segnalazione sul portale AMA, è intervenuta una squadra per la pulizia. Sarà stato un caso fortunato? In questo caso preferisco credere alla buonafede delle istituzioni e comunque in futuro sono certo non mancheranno altre occasioni per verificare. Date a Cesare quel che è di Cesare..... diamo ad AMA quel che è di AMA!