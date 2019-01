Rifiuti via Erasmo Gattamelata 13

Segnalo la situazione dei rifiuti in via Erasmo Gattamelata altezza civico 13 che da oltre un mese si trova in queste condizioni. Vane sono state le segnalazioni all’AMA, al servizio di Segnalazione Unica del comune di Roma e perfino ai vigili urbani del V municipio che hanno preso atto che i rifiuti, ormai abbondanti, occupano la sede stradale. La loro risposta è stata che avrebbero inviato un fax di intervento. Ad oggi la situazione non è cambiata. Faccio presente altresì che davanti allo stesso civico a causa delle piogge si è formata una buca che ormai da tre mesi è rimasta recintata senza alcun intervento di copertura. Ma questa è un’altra storia.