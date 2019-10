Rifiuti edilizi abbandonati a Cinecittà Est

Alcune strade di Cinecittà Est sono oggetto di reiterati sversamenti illeciti di rifiuti, in gran parte edilizi. I cittadini segnalano via Walter Procaccini (tratto Telecom/scuola Herz); via ex Torrespaccata lato parco accanto Carosel Park e via Stefano Oberto. Molte le segnalazioni già inoltrate al Municipio VII dallo scorso anno, affinché provveda alla loro rimozione, ad illuminare i tratti di strada e a installare fototrappole in dotazione per beccare e sanzionare questi illeciti.