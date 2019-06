Rifiuti a Talenti, precipitando verso il baratro

La situazione del quartiere Talenti sta precipitando sempre di più. La raccolta dei rifiuti è palesemente interrotta da più di dieci giorni, i cittadini non sanno più cosa fare, mentre il Comune se la prende con chi non conferisce correttamente i rifiuti. Ma che cosa dovrebbe fare una persona di buona volontà?

Non è possibile trovare non dico un cassonetto, ma un'area intorno ad un cassonetto che permetta di conferire l'immondizia. Questi buffoni arroganti e incapaci devono trovare subito una soluzione, o il problema diventerà un problema di ordine pubblico, con la gente che brucia i cassonetti per mandare almeno un segnale.