Retake fermata Metro C - Grotte Celoni

Sabato 18 Maggio dalle 8:30 per riportare alla normalità l'accesso alla fermata della Metro C Grotte Celoni. Resta aggiornato sulle nostre iniziative, cerca su facebook il gruppo RetakeRoma Villa Verde-Fontana Candida-Villaggio Breda o scrivici una mail a villaverde@retakeroma.org Per il secondo evento stagionale abbiamo pensato di ripulire la fermata della Metro C - Grotte Celoni, allo stato attuale non è certo un bel biglietto di visita per chi viene dalle nostre parti per la prima volta. Occorrono guanti da lavoro, paletta, rastrello, tanti sacchi per rifiuti insomma tutto quello che potrete portare comunque sarà utilissimo. Abbiamo tempo per fare il passaparola con i nostri vicini di casa. Ci vediamo come indicato in mappa (punto d'incontro) a partire dalle ore 8:30, siamo tutti invitati più siamo meglio stiamo, anche solo per supporto morale siete i benvenuti. #RetakeRoma