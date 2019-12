Piazza Bologna: "Nessuno raccoglie umido da quasi un mese, è emergenza ambientale"

Riceviamo e pubblichiamo

Salve,

da più di 27 giorni a Piazza Bologna, via balzani, così come in altre vie, non viene raccolto l'umido, mentre gli altri contenitori ogni tanto vengono svuotati.

Abbiamo fatto diverse segnalazioni all'AMA, quasi con cadenza giornaliera, senza alcun cambiamento (ad es nr 000300662363).

Abbiamo interessato anche il Municipio, mediante Corsetti, ma nessun cambiamento.

I rifiuti ormai sono in decomposizione ed il percolato fuoriesce dai cassonetti con puzza che arriva fino ai piani alti, senza contare i gabbiani.

Vi prego scrivete qualcosa in merito, fate intervenire l'AMA ed il Comune.

Siamo in emergenza ambientale

Grazie