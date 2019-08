Raccolta rifiuti nelle aree condominiali a Monterotondo

Buongiorno, da qualche mese è cominciata la raccolta differenziata in alcune zone di Monterotondo. I condomini sono stati forniti di contenitori per le varie tipologie di rifiuti. In molti condomini di Monterotondo, come nel mio, il cancello di ingresso nell' area condominiale è stato dotato di un tastierino numerico. In questo modo gli operatori ecologici possono entrare nel nostro condominio inserendo un codice. Il motivo è il seguente, sia per evitare di occupare spazio nella strada pubblica sia perché la rampa ha una forte pendenza in uscita e per evitare atti vandalici agli stessi contenitori. Il codice è uguale per tutti i condomini di Monterotondo, fin qui anche se "strano" sarebbe ancora accettabile, se non che questo codice è di 4 cifre e non uno qualunque ma simile al "0000" (non lo scrivo qui ma vi lascio immaginare). Non solo, se una signora anziana (come è accaduto nel mio condominio) chiede ad alta voce il codice agli addetti al servizio, questi con molta tranquillità, urlano dalla strada il codice. Ho dovuto immediatamente chiedere all' amministratore di disabilitare il tastierino almeno di notte e di domenica (e non so se gli altri lo hanno fatto). Ma oramai a Monterotondo in molti (amministratori, elettricisti impiantisti, operatori ecologici ecc.) conoscono il codice e quindi chi vorrà, potrà entrare nei condomini per fare ciò che vuole...oltre ai furti. La ditta di raccolta averebbe fatto una "migliore figura" se: 1) avesse utilizzato almeno 6 cifre e CASUALI 2) intimato agli operatori di non dirlo a nessuno 3) e soprattutto avesse consigliato tutti gli amministratori di disabilitare il tastierino nelle ore in cui non sarebbero passati e la domenica. Ma nella fretta la incapacità esce sempre fuori. Cordiali saluti