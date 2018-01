Differenziata mescolata, Fp Cgil replica alla segnalazione di un lettore

I rifiuti differenziati che vengono abbandonati nei pressi dei cassonetti pieni non possono più essere differenziati. Lo precisa il sindacato Fp Cgil in relazione alla segnalazione pubblicata oggi da Romatoday nella categoria 'disservizi' dal titolo "Ma la differenziata cosa la facciamo a fare?". Il lettore denuncia di aver visto degli operatori dell'Ama buttare carta e cartone accumulati ai lati del cassonetto pieno insieme alla differenziata.

Fp Cgil, a difesa dell'operato dei lavoratori in questione, spiega che i rifiuti differenziati (carta, vetro, plastica, umido, metalli) che vengono abbandonati dai cittadini ai lati dei cassonetti pieni diventano 'rifiuto contaminato' e non possono più essere smaltiti insieme agli altri rifiuti differenziati. Buttare nell'indifferenziato la carta rimasta a terra, fa sapere Fp Cgil, è quindi un comportamento corretto. L'invito ai cittadini è quello di non gettare a terra i rifiuti differenziati qualora i cassonetti fossero pieni aspettando di poterli smaltire correttamente.