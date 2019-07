In questo condominio, questo è lo stato della raccolta rifiuti....che cosa dobbiamo sopportare oltre al lezzo putrido? Questo avviene da piu di due mesi, nessun mezzo raccolta che passa, ma non si scordano di inviare la tari...questo lo fanno con precisione chirurgica. Cosa aspettano ora?...che giunga il colera anche qui a Roma??? Vergogna, poi parliamo del terzo mondo? Siamo noi il terzo mondo, ci fanno vergognare anche con i turisti che giungono in questa ex meravigliosa citta!