Rifiuti lasciati lì ormai da settimane e non rimossi nonostante i ripetuti reclami, fino al disastro finale dell’incendio ad opera di qualche incivile, per la gioia dei bambini che domani andranno nella scuola che si vede alle spalle e si ritroveranno a respirare i fumi delle ceneri ovviamente non rimosse. Un ringraziamento speciale agli incivili che continuano a buttare altri sacchi sopra quelle ceneri