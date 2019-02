Pulizia alla stazione di Tor Sapienza

Ieri mattina, 24 febbraio, un gruppo di persone ha ripulito spontaneamente l’area della nuova stazione di Tor Sapienza raccogliendo sacchi di rifiuti indifferenziati abbandonati fra la Stazione ed il parco di via Giovanni da Udine, lasciato al degrado da Comune, Municipio, Ama e RFI ognuno non competente “a modo suo”.È stato anche ripulito il camminamento di accesso alla stazione da via degli Armenti ed il vicino parcheggio di scambio di largo Orazio Gentileschi costellato di sporcizia da chi italiano o rom pensa di poter abbandonarci di tutto.