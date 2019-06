Prostituzione palmiro Togliatti centocelle

Come ormai accade tutte le sere nel tratto di strada via palmiro Togliatti fra via dei sesami e via delle robinie il degrado la fa da padrone,prostitute e ubriachi proprio sotto le finestre di casa fino alle prime luci dell Alba!il livello di degrado e insicurezza è altissimo faccio questa segnalazione a nome di tutti i residenti che ormai esausti non sanno più a che santo votarsi,ci troviamo costretti a chiamare le forze dell ordine ormai tutte le sere!spero di sollevare una polemica dato che tutti sanno e fanno finta di non sapere