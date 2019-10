Portuense, lavori sospesi da mesi

Abbiamo ormai perso il conto di quanti mesi sono passati da quando un semplice avvallamento di un tombino al centro della via Portuense a Ponte Galeria, è diventato un vero e proprio ostacolo alla circolazione, con lavori iniziati e mai conclusi e la solita rete da pollaio onnipresente in tutti i cantieri abbandonati della città. Il punto è peraltro uno dei più congestionati di traffico della zona in quanto si trova proprio davanti all'ingresso di due plessi scolastici e dove soprattutto la mattina tra le 08.00 e le 09.00 è il caos. Segnalo inoltre (come si evince dalle foto) il ripristino della segnaletica stradale verticale che ormai da anni versa in uno stato pietoso. Grazie.