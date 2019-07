Condizioni igieniche precarie fronte parco di via Ponzio Cominio angolo con via Claudio Asello, frequentato da bambini ma ormai quasi impraticabile per la puzza. Viene raccolta la spazzatura fuori dai cassonetti solo dopo diverse richieste telefoniche, ma andrebbero pulite anche le strade perché rimangono sporche di residui della spazzatura. E cominciano a vedersi scarafaggi e topi.