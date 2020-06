Questa mattina un enorme pino è crollato in Via Tespi - Quartiere AXA. Fortunatamente non ci sono stati danni a persone o cose, a parte un cancello danneggiato di un villino. La strada è rimasta chiusa fino al primo pomeriggio per consentire la rimozione dell'albero. E' stato lasciato solo una parte del fusto e l'apparato radicale al fine di stabilire le cause del crollo, che non dovrebbero essere imputabili al maltempo in quanto le condizioni meteorologiche erano buone.