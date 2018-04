Pini tagliati a San Giovanni

Nei giorni precedenti la Pasqua, in zona San Giovanni sono stati tagliati numerosi pini molto antichi. Si trattava di alberi molto alti, caratteristici del paesaggio romano. La loro eliminazione priva i residenti di un po' dello scarso verde presente in città e di un elemento da sempre presente nel paesaggio. Perché sono stati tagliati questi alberi? Se per pericolo di caduta rami, non bastava potarli adeguatamente? Chissà poi se al posto degli alberi tagliati ne saranno impiantati di nuovi...