Pericolosità mancata potatura alberi corsia sorpasso

Gentilissimi, ho avuto la necessità di uscire per la spesa e ho constatato il termine dei lavori sulla via Aurelia che tanti problemi avevano causato con i dossi delle radici degli alberi che la fiancheggiavano. E’ stato fatto un buon intervento, ma colgo l’occasione per segnalare la mancata potatura di vegetazione spontanea una decina di metri dal cantiere approntato, all’altezza compresa tra l’ingresso della Stazione Ferroviaria Aurelia ed il civico 915 sempre di via Aurelia. Sono arbusti che rasentano ed in alcuni casi oltrepassano la linea bianca della corsia di sorpasso in quel tratto, riducendo il passaggio delle autovetture che a loro volta, spostandosi verso destra, invadono il percorso pedonale già carente di marciapiedi per gli utenti del servizio ferroviario. Un peccato, visto l’intervento appena completato, il non aver approfittato del poco traffico causa Coronavirus, per eseguire tali lavori. Ho già provveduto a segnalare la stessa esigenza tramite telefono allo 060606 del Comune di Roma protocollata con numero 12542086. In allegato le foto dalla mia auto. Buona giornata Fabio Gherardo